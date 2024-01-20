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Гурд дисквалифицирован на два матча за удар в голову защитнику «Эдмонтона» Экхольму

32-летний канадский нападающий «Сиэтл Кракен» Янни Гурд получил двухматчевую дисквалификацию от НХЛ за удар в голову шведскому защитнику «Эдмонтон Ойлерз» (2:4) Маттиасу Экхольму в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Эпизод произошёл в конце третьего периода матча. Гурд на большой скорости вошёл в зону «Эдмонтона» и атаковал у борта Экхольма. Удар плечом пришёлся в голову Экхольму. Арбитры расценили это как неправильную атаку и выписали нарушителю большой пятиминутный штраф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд получил дисквалификацию без сохранения заработной платы. $ 54 тыс. будут удержаны в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.