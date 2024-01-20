Алексей Протас эмоционально отреагировал на подписание нового контракта с «Вашингтоном»

23-летний белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал заключение нового пятилетнего контракта с клубом.

«Я горд и счастлив подписать новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз», командой, которая поверила в меня, дав мне шанс играть в НХЛ и осуществить свою мечту. Я хотел бы поблагодарить семью «Кэпс» за доверие и поддержку, мне не терпится продолжать работать и расти, когда я выхожу на лёд вместе с командой. Вперёд, «Кэпс»!» — гласит публикация Протаса в одной из социальных сетей.

Напомним, «Вашингтон» подписал с Протасом пятилетний контракт на общую сумму в $ 16,875 млн ($ 3,375 млн за сезон). В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Алексея 42 матча за «Кэпиталз», в которых он набрал 18 (3+15) очков.