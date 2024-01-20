Глотов: хочется уже в этом году выиграть трофеи на новой «СКА-Арене»

26-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Глотов высказался о предстоящем переезде команды со стадиона «Ледовый» на новую «СКА-Арену».

«Двоякое отношение к переезду на «СКА Арену». Прекрасная арена с современными технологиями, поэтому ждем этого момента. Но Ледовый дворец — уже домашняя арена, тут всё обжито. Надо поскорее там освоиться и сделать её домашней. Хочется уже в этом году выиграть там трофеи. Уверен, что когда будем собираться переезжать, нахлынут хорошие воспоминания», — приводит слова Глотова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Глотов провёл 45 матчей в составе СКА, в которых отметился 28 (16+12) результативными действиями при показателе полезности «+20».