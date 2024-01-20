Экс-нападающий «Тампы» Алекс Киллорн перенесёт операцию и пропустит 4-6 недель

34-летний канадский нападающий «Анахайм Дакс» Алекс Киллорн пропустит более месяца из-за полученной травмы, сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Киллорн перенесёт артроскопическую операцию на левом колене на следующей неделе. Ожидается, что он пропустит от четырёх до шести недель.

Напомним, в нынешнем сезоне Алекс провёл 34 матча в составе «Анахайма», в которых отметился 19 (6+13) результативными действиями при показателе полезности «-15». В НХЛ он известен по выступлениям за «Тампу-Бэй Лайтнинг», в составе которой играл с 2012 по 2023 год и дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2023 года Киллорн заключил четырёхлетний контракт с «Анахаймом» на общую сумму в $ 25,0 млн ($ 6,25 млн в год).