Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-нападающий «Тампы» Алекс Киллорн перенесёт операцию и пропустит 4-6 недель

Экс-нападающий «Тампы» Алекс Киллорн перенесёт операцию и пропустит 4-6 недель
Комментарии

34-летний канадский нападающий «Анахайм Дакс» Алекс Киллорн пропустит более месяца из-за полученной травмы, сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Киллорн перенесёт артроскопическую операцию на левом колене на следующей неделе. Ожидается, что он пропустит от четырёх до шести недель.

Напомним, в нынешнем сезоне Алекс провёл 34 матча в составе «Анахайма», в которых отметился 19 (6+13) результативными действиями при показателе полезности «-15». В НХЛ он известен по выступлениям за «Тампу-Бэй Лайтнинг», в составе которой играл с 2012 по 2023 год и дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Летом 2023 года Киллорн заключил четырёхлетний контракт с «Анахаймом» на общую сумму в $ 25,0 млн ($ 6,25 млн в год).

Материалы по теме
В «Анахайме» сообщили о травме Павла Минтюкова, из-за которой он пропустит шесть недель
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android