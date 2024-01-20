Сухая серия вратаря «Баффало» Луукконена прервалась на 164-й минуте. Это рекорд сезона

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, которая стала для них пятой кряду.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, гол форварда «Тампы» Ника Пола на шестой минуте игры прервал сухую серию 24-летнего финского голкипера «Сэйбрз» Укко-Пекки Луукконена на отметке в 164 минуты и 9 секунд. Он превзошёл достижение вратаря «Питтсбург Пингвинз» Джоуи Даккорда (158:34), являющегося автором самой длинной сухой серии в нынешнем сезоне НХЛ.

В нынешнем сезоне Луукконен провёл 23 матча в составе «Баффало», одержав 11 побед, при коэффициенте надёжности 2,64 и 90,9% отражённых бросков.