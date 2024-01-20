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Натан Маккиннон обошёл Никиту Кучерова и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Натан Маккиннон обошёл Никиту Кучерова и возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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28-летний канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон благодаря дублю и ассистентскому хет-трику в игре с «Филадельфией Флайерз» (7:4) возглавил гонку бомбардиров в НХЛ.

На счету Маккиннона стало 78 (26+52) результативных действий в 47 матчах нынешнего сезона. У Никиты Кучерова, выступающего за «Тампу-Бэй Лайтнинг» – 75 (28+47) очков в 45 играх. Замыкает тройку лидеров по результативности 27-летний чех из «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 64 (29+35) очками.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024.

Напомним, в сентябре 2022 года Маккиннон заключил новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в $ 100,8 млн ($ 12,6 млн в год), который начал действовать с нынешнего сезона. Всего за карьеру в НХЛ Натан провёл 756 матчей и набрал 837 (310+527) очков при показателе полезности «+122».

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