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«Бостон» забросил девять шайб «Монреалю»

«Бостон» забросил девять шайб «Монреалю»
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В ночь с 20 на 21 января на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 9:4.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

На десятой минуте игры первыми отличились хоккеисты «Монреаля», но уже к перерыву бостонцы были впереди со счётом 3:2. Во втором периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами. Заключительная треть матча полностью осталась за хозяевами льда, которые уже к 51-й минуте забили ещё четыре безответных гола.

Самыми результативными игроками матча стали Дэнтон Хайнен из «Бостона», оформивший хет-трик, и Шон Монахан из «Монреаля», на счету которого три результативных паса.

Эта победа стала для «Бостона» четвёртой подряд, «Брюинз» продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
9 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Монахан, Слафковски) – 09:18 (pp)     1:1 Карло (Фредерик, Лауко) – 12:47     1:2 Армиа (Руа, Монахан) – 15:00     2:2 Дебраск (ван Римсдайк) – 18:10     3:2 Хайнен (Грызлик, Макэвой) – 19:05     3:3 Мэтисон (Монахан, Судзуки) – 26:16 (pp)     4:3 Хайнен (Боквист, Линдхольм) – 30:46     5:3 Койл (Пастрняк, Маршан) – 31:35     5:4 Галлахер (Арве-Пинар) – 33:19     6:4 Пастрняк – 41:26     7:4 Маршан (Койл) – 44:32     8:4 Заха (Дебраск, ван Римсдайк) – 49:13     9:4 Хайнен (Гики, Шаттенкирк) – 50:40 (pp)    
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