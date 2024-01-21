«Бостон» забросил девять шайб «Монреалю»

В ночь с 20 на 21 января на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 9:4.
На десятой минуте игры первыми отличились хоккеисты «Монреаля», но уже к перерыву бостонцы были впереди со счётом 3:2. Во втором периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами. Заключительная треть матча полностью осталась за хозяевами льда, которые уже к 51-й минуте забили ещё четыре безответных гола.
Самыми результативными игроками матча стали Дэнтон Хайнен из «Бостона», оформивший хет-трик, и Шон Монахан из «Монреаля», на счету которого три результативных паса.
Эта победа стала для «Бостона» четвёртой подряд, «Брюинз» продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.
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