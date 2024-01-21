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Роман Йози стал лучшим снайпером среди защитников в истории «Нэшвилла»

Роман Йози стал лучшим снайпером среди защитников в истории «Нэшвилла»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» на домашнем льду переиграла «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «хищников» 2 (1+1) очка набрал защитник Роман Йози. Заброшенная шайба стала 167-й для швейцарского хоккеиста, проводящего всю карьеру за океаном в НХЛ в составе «Нэшвилла». Благодаря этому Йози стал лучшим снайпером среди защитников в истории «Предаторз». Роман превзошёл достижение известного в прошлом канадского защитника Ши Уэбера (166).

В нынешнем сезоне 33-летний Йози принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 40 (9+31) очков при показателе полезности "-1" и 25 минутах штрафного времени.

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