Маршан стал четвёртым действующим игроком НХЛ с 11 сезонами кряду с 20+ голами в регулярке

В ночь с 20 на 21 января на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 9:4.

В составе «Брюинз» заброшенной шайбой отметился нападающий Брэд Маршан, для которого этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Канадский форвард достиг этой отметки в 11-м сезоне кряду, став четвёртым действующим игроком НХЛ с таким количеством сезонов подряд с 20+ голами в регулярке.

Рекорд НХЛ по этому показателю среди действующих хоккеистов принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (18), второе место занимает нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (13), а Маршан повторил достижение нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса (11).