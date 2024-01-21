Маккиннон сравнялся с Рантаненом по числу матчей с 4+ очками в истории «Колорадо»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4, вследствие которой хозяева прервали свою пятиматчевую удачную серию.

В составе «Колорадо» хет-трик оформил Логан О’Коннор, а на счету Микко Рантанена и Натана Маккиннона (2+2) по дублю. Маккиннон набрал как минимум четыре очка в одном матче 19-й раз за карьеру в клубе и лиге, благодаря чему сравнялся по этому показателю в истории «лавин» со своим действующим одноклубником Рантаненом. Они делят пятое место по числу матчей с 4+ очками в истории «Колорадо».

Первое место (статистика приведена с учётом достижений «Квебек Нордикс») занимает Петер Штястны (52), второе — Джо Сакик (32), следом располагаются Петер Форсберг и Мишель Гуле (по 25).