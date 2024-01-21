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Овечкин упустил потрясающий голевой момент, не сумев поразить ворота «Сент-Луиса»

Овечкин упустил потрясающий голевой момент, не сумев поразить ворота «Сент-Луиса»
Александр Овечкин
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В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:0.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту 45 секунд. Он нанёс два броска в створ, сделал один блок и применил два силовых приёма, заработав показатель полезности «-1» и впервые за восемь матчей не сумев отметиться результативными действиями.

В одном из моментов капитан столичной команды был максимально близок к заброшенной шайбе, но канадский голкипер хозяев Джордан Биннингтон совершил классный сейв, не позволив россиянину отличиться.

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«Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису», Овечкин сыграл 21 минуту
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