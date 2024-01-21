Кузьменко остался без очков в 10 последних матчах. У него 0 бросков за 10.42 с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «косаток».

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями в матче, продлив серию без набранных очков до 10 встреч. Сегодня российский форвард провёл на льду всего 10 минут 42 секунды (из них 0.20 в большинстве) при нейтральном показателе полезности и отсутствии бросков в створ ворот.

В активе россиянина по-прежнему 19 (8+11) очков в 40 матчах в нынешнем сезоне. В последних 10 играх – 0 очков при полезности «-1» и 16 бросках в створ. Последний раз Андрей набирал очки 24 декабря 2023 года, когда оформил дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:4).