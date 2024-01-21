«Думал, это произойдёт раньше». Патрик Руа — о возвращении в главные тренеры НХЛ

Патрик Руа поделился эмоциями от возвращения в НХЛ. 58-летний канадский специалист стал главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это очень много для меня значит. Когда я уезжал из Колорадо, я думал, что звонок с предложением о работе прозвучит гораздо быстрее. Но этого не произошло, и я понял, что то, как я покинул Колорадо, вероятно, было не лучшим способом сделать это.

Я научился ещё больше уважать работу тренера – рано приходить на каток, усердно работать, чтобы помочь игрокам идеями – и я действительно хочу немного поделиться опытом, полученным в Колорадо, чтобы установить взаимопонимание с игроками. Мы хотим, чтобы игроки поверили в то, что мы будем делать как тренерский штаб, и помогли им достичь своих целей», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Руа занимал пост главного тренера «Квебек Ремпартс», став победителем в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Патрик также возглавлял «Колорадо Эвеланш» в течение трёх сезонов (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).