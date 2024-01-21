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Малкин вплотную приблизился к Брайану Литчу по числу голевых передач за карьеру в НХЛ

Малкин вплотную приблизился к Брайану Литчу по числу голевых передач за карьеру в НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Питтсбургом». Волевую победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 3:2.

Результативной передачей отметился нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Этот пас стал для россиянина 780-м в карьере за 1106 матчей. Евгений вплотную приблизился к результату защитника Брайана Литча, на счету которого 781 результативная передача в карьере НХЛ. Россиянин занимает 39-е место в списке ассистентов в истории НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ на счету Малкина 43 матча, в которых россиянин отметился 37 результативными баллами — забил 15 голов и отдал 22 ассиста. В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях с «Аризоной».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Грейвз (Карлссон, Малкин) – 29:02     0:2 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 34:01     1:2 Маршессо (Барбашёв, Мартинес) – 45:18     2:2 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 46:52     3:2 Бриссон (Барбашёв, Пьетранджело) – 49:40    
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