Малкин вплотную приблизился к Брайану Литчу по числу голевых передач за карьеру в НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Питтсбургом». Волевую победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 3:2.

Результативной передачей отметился нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Этот пас стал для россиянина 780-м в карьере за 1106 матчей. Евгений вплотную приблизился к результату защитника Брайана Литча, на счету которого 781 результативная передача в карьере НХЛ. Россиянин занимает 39-е место в списке ассистентов в истории НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ на счету Малкина 43 матча, в которых россиянин отметился 37 результативными баллами — забил 15 голов и отдал 22 ассиста. В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях с «Аризоной».