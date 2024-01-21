Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сумеет ли «Торпедо» обыграть ЦСКА в первом матче после продления Ларионова?

Сумеет ли «Торпедо» обыграть ЦСКА в первом матче после продления Ларионова?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Матч начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот матч станет первым для главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова с момента продления контракта с нижегородским клубом на три года. Недавний матч между командами, прошедший 9 января в Москве завершился разгромной победой армейцев со счётом 7:2.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Сумеет ли «Торпедо» обыграть ЦСКА в первом матче после продления Ларионова?»

В нынешнем сезоне нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Торпедо» подписало новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android