Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сумеет ли «Торпедо» обыграть ЦСКА в первом матче после продления Ларионова?

Сегодня, 21 января, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Матч начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Этот матч станет первым для главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова с момента продления контракта с нижегородским клубом на три года. Недавний матч между командами, прошедший 9 января в Москве завершился разгромной победой армейцев со счётом 7:2.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Сумеет ли «Торпедо» обыграть ЦСКА в первом матче после продления Ларионова?»

В нынешнем сезоне нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.