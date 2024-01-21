«Эдмонтон» установил рекорд по продолжительности победной серии среди канадских клубов НХЛ

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали хоккеисты «Эдмонтона» со счётом 3:1.

Эта победа стала 13-й подряд для «Эдмонтона». Таким образом, «Ойлерз» установили рекорд по продолжительности победной серии среди канадских клубов НХЛ в истории лиги. Ранее лучшим результатом была победная серия «Монреаля» в сезоне-1967/1968, которая насчитывала 12 побед кряду. Рекорд НХЛ принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/1993 одержал 17 побед подряд.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Коламбусом». Матч пройдёт на домашней площадке «Ойлерз» в ночь на 24 января и начнётся в 5:00 мск.