«Эдмонтон» установил рекорд по продолжительности победной серии среди канадских клубов НХЛ
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали хоккеисты «Эдмонтона» со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Фёгеле, Деарне) – 15:03 1:1 Уигар (Коулман) – 21:58 1:2 Ганье (Сеси, Холлоуэй) – 41:39 1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 59:25
Эта победа стала 13-й подряд для «Эдмонтона». Таким образом, «Ойлерз» установили рекорд по продолжительности победной серии среди канадских клубов НХЛ в истории лиги. Ранее лучшим результатом была победная серия «Монреаля» в сезоне-1967/1968, которая насчитывала 12 побед кряду. Рекорд НХЛ принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/1993 одержал 17 побед подряд.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Коламбусом». Матч пройдёт на домашней площадке «Ойлерз» в ночь на 24 января и начнётся в 5:00 мск.
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