В «Лос-Анджелесе» поприветствовали Куика трогательным видео перед стартом матча

Перед стартом матча «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» на медиакубе домашней арены «Кингз» показали трогательное видео, в котором поблагодарили многолетнего вратаря клуба Джонатана Куика. Этот матч стал первым для американского голкипера против бывшего клуба на площадке «Кингз».
В видео показали многочисленные моменты побед Куика в форме «Лос-Анджелеса», включая два Кубка Стэнли, выигранные с клубом из Калифорнии в 2012 и 2014 годах. Трогательный момент довёл вратаря до слёз.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Куик пропустил две шайбы и отразил 24 броска. 38-летний вратарь на протяжении 16 сезонов защищал цвета «Кингз». Куик является лидером «Лос-Анджелеса» по сыгранным матчам, победам и шат-аутам.
- 21 января 2024
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
08:38
-
08:20
-
07:27
-
07:22
-
07:17
-
06:40
-
06:13
-
06:07
-
06:00
-
05:58
-
05:51
-
05:40
-
05:31
-
01:53
-
00:20
-
00:05
- 20 января 2024
-
23:55
-
23:39
-
23:29
-
23:08
-
22:57
-
22:39
-
22:32
-
22:19
-
21:56
-
21:48