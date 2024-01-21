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В «Лос-Анджелесе» поприветствовали Куика трогательным видео перед стартом матча

Перед стартом матча «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» на медиакубе домашней арены «Кингз» показали трогательное видео, в котором поблагодарили многолетнего вратаря клуба Джонатана Куика. Этот матч стал первым для американского голкипера против бывшего клуба на площадке «Кингз».

В видео показали многочисленные моменты побед Куика в форме «Лос-Анджелеса», включая два Кубка Стэнли, выигранные с клубом из Калифорнии в 2012 и 2014 годах. Трогательный момент довёл вратаря до слёз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Куик пропустил две шайбы и отразил 24 броска. 38-летний вратарь на протяжении 16 сезонов защищал цвета «Кингз». Куик является лидером «Лос-Анджелеса» по сыгранным матчам, победам и шат-аутам.