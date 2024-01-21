«Мы много говорим, вместо того чтобы делать». Ларионов — о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА и рассказал о возвращении в строй после травмы нападающего Николая Коваленко.

«Мы много говорим, много размышляем, много думаем, вместо того чтобы делать. Поэтому сегодня важно, чтобы ребята делали. Мы в каждого игрока верим, верим в команду. Знаем, что болельщики тоже верят в команду, и это самое главное.

Возвращение Коваленко? Мы дали ему возможность потренироваться с командой пару лишних дней и увидели, что он готов играть», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Этот матч станет первым для главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова с момента продления контракта с нижегородским клубом на три года. Недавний матч между командами, прошедший 9 января в Москве, завершился разгромной победой армейцев со счётом 7:2.

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