Шарипзянов рассказал, в чём «Авангарду» нужно брать пример у ЦСКА

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что для завоевания Кубка Гагарина омскому клубу необходимо сохранять костяк команды в следующие сезоны. Защитник заявил, что «Авангард» по сравнению с чемпионским сезоном-2020/2021 претерпел сильные изменения.

«Нынешний «Авангард» чем-то похож на ту команду, которая выиграла Кубок Гагарина в 2021 году? Да я не думаю, что нужно сравнивать команды. Годы разные и команды разные. Многое у нас с тех пор обновилось. Но хочется, чтобы в следующие сезоны сохранялся костяк. И думаю, руководство «Авангарда» к этому идёт. Смотря на тот же ЦСКА, то, как они играют, как они выигрывали Кубок Гагарина два года подряд и в финале играли пять сезонов подряд. Наверно, с этого стоит брать пример», — цитируют Шарипзянова «Известия».

Последние два Кубка Гагарина завоевали московские армейцы. С 2019 года лишь раз победителями становился не ЦСКА, сезон-2019/2020 не был завершён из-за пандемии коронавируса.