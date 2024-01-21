Светлов рассказал, что для него стало сюрпризом в игре «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ

Известный российский специалист Сергей Светлов рассказал о причинах успешной игры «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ и отдельно упомянул, что для него стало сюрпризом выступление вратаря омского клуба Павла Хомченко.

«Авангард» очень активно провёл последние дни перед закрытием обменов. Первую половину сезона все говорили о том, что «Авангарду» не хватает второго звена. Приобретение Прохоркина, Жафярова, Юрчо – оперативный ответ менеджмента. На пятёрку!

Говоря о переходе второй тройки, нельзя забывать и о другом трансфере Омска – вратаре Хомченко. Для меня его победная серия – сюрприз, на данном этапе он безусловный первый номер «Авангарда». Несколько лет назад «ястребов» вытянул к Кубку вратарь Грубец, Хомченко есть на кого ориентироваться. Вратарский фактор очень важен для «Авангарда», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

В текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» провёл 52 матча, в которых набрал 75 очков и расположился на второй строчке в таблице Восточной конференции лиги. Вратарь Хомченко перешёл по ходу сезона из «Адмирала». За шесть матчей в составе омского клуба голкипер одержал пять побед с процентом отражённых бросков 96,9%.