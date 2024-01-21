Голкипер ЦСКА Иван Федотов неудачно вышел из ворот и пропустил курьёзную шайбу. Видео
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу армейцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Мамин, Каменев) – 08:19 (5x4) 0:2 Карнаухов (Абрамов, Долженков) – 24:40 (5x5) 1:2 Летунов (Орлов) – 33:48 (4x5)
В середине второго периода курьёзную шайбу в меньшинстве забил нападающий «Торпедо» Максим Летунов. Голкипер ЦСКА Иван Федотов неудачно вышел из ворот и не смог поделить шайбу с защитником. Нерасторопностью армейцев воспользовался Летунов, который подобрал шайбу и отправил её в пустой угол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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