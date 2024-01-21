Голкипер ЦСКА Иван Федотов неудачно вышел из ворот и пропустил курьёзную шайбу. Видео

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу армейцев.

В середине второго периода курьёзную шайбу в меньшинстве забил нападающий «Торпедо» Максим Летунов. Голкипер ЦСКА Иван Федотов неудачно вышел из ворот и не смог поделить шайбу с защитником. Нерасторопностью армейцев воспользовался Летунов, который подобрал шайбу и отправил её в пустой угол.

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