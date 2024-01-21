ЦСКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Волевую победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.
Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл нападающий ЦСКА Виталий Абрамов с передач Максима Мамина и Владислава Каменева. На старте второго периода удвоил преимущество армейцев Павел Карнаухов, которому ассистировали Виталий Абрамов и Кирилл Долженков. Первая шайба нижегородцев за авторством Максима Летунова случилась благодаря ошибке вратаря ЦСКА Ивана Федотова, неудачно вышедшего из ворот. Нижегородцы сравняли счёт в середине третьего периода благодаря голу Игоря Ларионова. Победу «Торпедо» в овертайме принёс точный бросок Денниса Яна.
«Торпедо» удалось взять реванш за недавний разгром в Москве со счётом 2:7.
- 21 января 2024
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