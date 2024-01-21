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ЦСКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме

ЦСКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Торпедо» в овертайме
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ЦСКА. Волевую победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл нападающий ЦСКА Виталий Абрамов с передач Максима Мамина и Владислава Каменева. На старте второго периода удвоил преимущество армейцев Павел Карнаухов, которому ассистировали Виталий Абрамов и Кирилл Долженков. Первая шайба нижегородцев за авторством Максима Летунова случилась благодаря ошибке вратаря ЦСКА Ивана Федотова, неудачно вышедшего из ворот. Нижегородцы сравняли счёт в середине третьего периода благодаря голу Игоря Ларионова. Победу «Торпедо» в овертайме принёс точный бросок Денниса Яна.

«Торпедо» удалось взять реванш за недавний разгром в Москве со счётом 2:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Мамин, Каменев) – 08:19 (5x4)     0:2 Карнаухов (Абрамов, Долженков) – 24:40 (5x5)     1:2 Летунов (Орлов) – 33:48 (4x5)     2:2 Ларионов (Воронин, Орлов) – 51:08 (5x5)     3:2 Ян (Фирстов, Гончарук) – 63:38 (4x3)    
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