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Бабенко – о предстоящей игре со «Спартаком»: выиграем чужой пятак, будет шанс на победу

Бабенко – о предстоящей игре со «Спартаком»: выиграем чужой пятак, будет шанс на победу
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Тренер казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящей домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

«Что могу сказать о «Спартаке»? Быстрая команда, мастеровитая. Нужно проводить больше времени в зоне соперника. Нужно стремление, движение на чужие ворота. Если выиграем чужой пятак, то будет хороший шанс на победу в матче», — приводит слова Бабенко пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте лиги.

Напомним, «Спартак», набрав 69 очков в 54 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (62) – на седьмом месте на Востоке.

В последней встрече красно-белые уступили на домашнем льду «Авангарду» (1:3), а «Ак Барс» уверенно разобрался с «Ладой» (5:1).

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