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Фёдоров – о поражении от «Торпедо»: ЦСКА создал достаточно голевых моментов для победы

Фёдоров – о поражении от «Торпедо»: ЦСКА создал достаточно голевых моментов для победы
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Торпедо» с победой – стремление, важные голы в нужное время. Нашу команду – с хорошей игрой. Считаю, пропустили первый гол ненужный вообще никак. Это такого состояния гол… Мы такого никогда не видели, но, к сожалению, это случилось. Второй гол – это ошибка, не смогли разобраться, кто куда идёт. Поблагодарил ребят за хорошую игру, мы создали более чем достаточно голевых моментов, чтобы победить сегодня.

Но, результат на табло, но, к сожалению, из этой поездки из восьми очков увозим только три. Поэтому работа тренерского штаба продолжается, ищем ключи, чтобы выиграть следующую игру. Реально наслаждался атмосферой и игрой нашей команды, но, к сожалению, подвела нас реализация», — сказал Фёдоров на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Торпедо».

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