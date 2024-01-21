Главный тренер «Северстали» Козырев объяснил поражение от «Металлурга»

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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность. Если говорить в целом, мы провели три выездных матча с лидерами Восточной конференции. Выиграли два матча. Считаю, что это отличный результат для нашей молодой команды», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Металлург», набрав 78 очков в 55 матчах, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (61) – шестая на Западе.

В следующем матче «Металлург» сыграет на выезде с «Адмиралом» (24 января), а «Северсталь» начнёт домашнюю серию игрой с омским «Авангардом» (23 января).