Радулов получил повреждение в столкновении с игроком «Спартака» и не смог продолжить матч

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает московский «Спартак». Идёт второй период, счёт в матче равный – 2:2.

В одном из игровых эпизодов в первом периоде 37-летний российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов столкнулся с белорусским форвардом «Спартака» Егором Чезгановым. В результате инцидента игрок «Ак Барса» не смог продолжить встречу. Арбитры взяли видеопросмотр этого эпизода на предмет наложения штрафа, однако нарушения выявлено не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде Радулов провёл лишь пять смен продолжительностью 5 минут и 45 секунд, он успел отметиться одной результативной передачей. В дальнейшем его место в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым занял нападающий Семён Терехов.