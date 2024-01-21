Разин: «Металлург» мог не доводить до такой нервной концовки встречу с «Северсталью»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:2).

«Думаю, такая игра понравилась болельщикам. Хорошие скорости, много моментов. Мы могли дело не доводить до такой нервной концовки. Жалко, что не забили много большинства, сами себе придумали второй гол. Но победа есть победа. Всех нас с победой.

Предстоящая поездка на Дальний Восток? Во-первых, да, жить будем по своему времени, на раскатки в шесть утра по магнитогорскому времени ездить не будем. Постараемся ротацию побольше сделать, чтобы ребята не устали от этой поездки.

Помогло ли знание игроков «Северстали»? Да всё уже – это перевёрнутая страница. Там новый тренер, новая тактика. По пальцам можно пересчитать хоккеистов, на которых опирался наш тренерский штаб. Большинство игроков, которые были лидерами, их сейчас нет в команде. Играют другие ребята, играют хорошо. Мы обращали внимание не на конкретные действия того или иного хоккеиста, а на тактические действия», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.