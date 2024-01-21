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«Спартак» проиграл все серии буллитов в текущем сезоне, реализовав лишь одну попытку из 28

«Спартак» проиграл все серии буллитов в текущем сезоне, реализовав лишь одну попытку из 28
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Московский «Спартак» потерпел очередное поражение в серии штрафных бросков в нынешнем сезоне КХЛ. На этот раз команда Алексея Жамнова на выезде уступила казанскому «Ак Барсу» (3:4 Б).

Всего в нынешнем сезоне красно-белые четыре раза доводили матч до серии буллитов и проиграли в каждой из них. В игре с «Ладой» (3:4 Б) они не забили в каждой из четырёх попыток, с «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б) – в каждой из пяти, с «Торпедо» (1:2 Б) – в каждой из шести, а с «Ак Барсом» реализовали одну попытку из 13. То есть, в общей сложности, «Спартак» реализовал лишь одну попытку из 28.

Напомним, «Спартак», набрав 70 очков в 55 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» (76) на шесть очков, имея на две игры больше.

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