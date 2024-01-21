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«Нельзя такое просто так оставлять». Юров – о драке в матче «Металлурга» с «Северсталью»

«Нельзя такое просто так оставлять». Юров – о драке в матче «Металлурга» с «Северсталью»
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20-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров рассказал подробности того, как решился на драку с защитником череповецкой «Северстали» (3:2) Андреем Чуркиным.

«Соперник атаковал нашего лидера. Нельзя такое просто так оставлять. Может быть, игрок «Северстали» и не хотел драться, но все равно за такой поступок он должен был ответить. Видно было, что поначалу он просто стоял. Это была моя первая драка в карьере. Я не большой мастер в таких делах. Самым главным было заступиться за партнёра. Когда пропустили второй гол, стало немного тревожно. Хотелось побыстрее выйти со скамейки штрафников и помочь команде. Передача Набокова меня не сильно удивила. Всегда знал, что он хорошо умеет играть клюшкой», — приводит слова Юрова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что по итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа – за драку и атаку в область головы и шеи.

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