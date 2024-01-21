«Нельзя такое просто так оставлять». Юров – о драке в матче «Металлурга» с «Северсталью»

20-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров рассказал подробности того, как решился на драку с защитником череповецкой «Северстали» (3:2) Андреем Чуркиным.

«Соперник атаковал нашего лидера. Нельзя такое просто так оставлять. Может быть, игрок «Северстали» и не хотел драться, но все равно за такой поступок он должен был ответить. Видно было, что поначалу он просто стоял. Это была моя первая драка в карьере. Я не большой мастер в таких делах. Самым главным было заступиться за партнёра. Когда пропустили второй гол, стало немного тревожно. Хотелось побыстрее выйти со скамейки штрафников и помочь команде. Передача Набокова меня не сильно удивила. Всегда знал, что он хорошо умеет играть клюшкой», — приводит слова Юрова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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Напомним, что по итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа – за драку и атаку в область головы и шеи.