Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:1).

«Хорошую игру провели. Был отрезок в начале третьего периода – играли в несвойственную игру для себя. Омск добавил, но нужно быть увереннее в этих ситуациях. Второй период? Мы делали правильные пересменки. Какая команда их соблюдает, та и свежее. У нас получалось это делать. Забили важные голы, нужно реализовывать моменты. Вратарь держал Омск в игре. Настойчивость и большинство сработало.

Не было мысли про реванш. Против нас хорошая команда играла. Важно было не просто победить, а сделать это заслуженно. Мы заслужили победу. Настрой на «Авангард»? Нервничаешь перед любой игрой. А чтобы именно перед Омском – нет. Нервяк для мотивации – совершенно нормально.

Начало третьего периода? Изначально с первой мены пошла недоработка. Тут палка о двух концах. Одна команда энергию потеряла, а другая – получила. Команды бегали за эстафетной палочкой бегали. Хорошо, что Кирьянов и Чехович её перехватили. У нас есть молодые парни, они периодически на грабли наступают. Кому-то нужно один раз, кому-то – десять.

Гол от лица Береглазова? Что тут говорить. Там нужно было раньше шайбу вывести. Вот там мы и сказали. Если бы вывели, то и момента с Береглазовым бы не было. Здесь нужно хладнокровно оценивать ситуацию. Когда шайба в лицо попадает, то сложно ситуацию контролировать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.