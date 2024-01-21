Билялетдинов: в «Ак Барсе» всё налаживается, видна картинка, это радует

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Спартаком» (4:3 Б).

«Я доволен, что ребята старались сегодня. Сейчас всё налаживается, видна картинка, это радует. Ребята отработали как надо.

Состояние Радулова, не сумевшего доиграть матч? Я не могу ничего сказать пока.

Как определялись с кандидатами на штрафные броски? Когда игроки, которые должны были забить, не забили, мы выбирали тех, кого знаем по тренировкам. Игроки иногда балуются на тренировках, и защитники те же. Митчелл Миллер, например, всегда забивает. Сегодня была его вторая попытка в матче неудачная, но уже близко. Надеюсь, в следующий раз получился. Саша Радулов не мог сегодня. Вадим Шипачёв тоже никогда не был, но в этот раз завершил игру, молодец.

13 попыток в буллитах? По-моему, так долго не было, 13 бросков – это много. Для публики это было интересно, думаю. Мы, конечно, с волнением смотрели. Не знаю даже, бил ли кто-то так много буллитов.

Зрелищная игра в последних матчах? В принципе, да, это близко. Прошлый матч был более активным и агрессивным, сегодня было по-другому, но тем не менее», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.