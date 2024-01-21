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Бирюков – о 1000-м матче: не волновался так даже перед финалами Кубка Гагарина и ЧМ

Бирюков – о 1000-м матче: не волновался так даже перед финалами Кубка Гагарина и ЧМ
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37-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился впечатлениями от проведённой 1000-й игры в КХЛ, которая пришлась на домашнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:2 ОТ).

«Спасибо всем за этот потрясающий день! Никогда не волновался так, как сегодня. Даже перед финалами Кубка Гагарина и чемпионата мира.

Я благодарю КХЛ, «Салават Юлаев», воспитавший меня «Металлург» за всё, что вы сделали для меня! Отдельное спасибо болельщикам, от вас я получаю невероятную поддержку.

И, конечно, спасибо моей семье и партнерам по команде. Всем, кто позвонил, написал, поздравил! Этот день в моей памяти навсегда», — гласит публикация Бирюкова в телеграм-канале.

Напомним, за 1000 матчей в КХЛ Бирюков отметился 148 (24+124) результативными действиями при показателе полезности «+116». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

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