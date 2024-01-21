Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Ак Барса»

Ковальчук обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук выразил слова благодарности болельщикам красно-белых после поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от казанского «Ак Барса» (3:4 Б).

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за сегодняшний перфоманс, поддержку, слова перед игрой. Для нас это очень важно. Очень важно слышать, что вы не равнодушны. Вам не всё равно, вы с командой в любой момент. Поэтому мы со своей стороны обещаем, что сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее начать радовать наших любимых болельщиков. Поэтому давайте все вместе, когда мы едины – мы непобедимы. Всем огромное спасибо», — сказал Ковальчук в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Ковальчук принял участие уже в 10 матчах за «Спартак», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

Материалы по теме
Видео
Дубль Цыплакова и гол Ковальчука не спасли «Спартак» от поражения в игре с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android