Ковальчук обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Ак Барса»

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук выразил слова благодарности болельщикам красно-белых после поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от казанского «Ак Барса» (3:4 Б).

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за сегодняшний перфоманс, поддержку, слова перед игрой. Для нас это очень важно. Очень важно слышать, что вы не равнодушны. Вам не всё равно, вы с командой в любой момент. Поэтому мы со своей стороны обещаем, что сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее начать радовать наших любимых болельщиков. Поэтому давайте все вместе, когда мы едины – мы непобедимы. Всем огромное спасибо», — сказал Ковальчук в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Ковальчук принял участие уже в 10 матчах за «Спартак», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-3».