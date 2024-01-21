«Не наш конёк». Жамнов – об очередном поражении «Спартака» в серии штрафных бросков

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался об очередном поражении красно-белых по итогам серии штрафных бросков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз красно-белые уступили «Ак Барсу» (3:4 Б).

«Хорошая игра, думаю, она понравилась болельщикам. Но буллиты – не наш конёк. Как прервать череду неудач в буллитах? Не знаю. Ребята должны серьёзнее относиться к этим нюансам. Как по мне – лучше не доводить игры до буллитов. С чем связана моя улыбка в серии штрафных бросков? Уже было гадание на кофейной гуще – кто следующий.

Не думали ли о том, чтобы снять вратаря в овертайме? На данный момент у нас не все игроки в обойме, учитывали это. Есть ребята, которые много провели времени на льду, «поднаелись». В этой ситуации желательно выпускать игроков с холодной головой.

Чередуем победы с поражениями? У нас много факторов: не самый оптимальный состав, пытаемся найти сочетания. Есть ребята, которые присоединились к нам из ВХЛ, но здесь хоккей немного другого уровня. Им нужно время на адаптацию. Ребята стараются действовать с топовыми командами на уровне. Нам нужно сейчас посмотреть на наш ближайший резерв», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне красно-белые четыре раза доводили матч до серии буллитов и проиграли в каждой из них. В общей сложности, «Спартак» реализовал лишь одну попытку из 28.