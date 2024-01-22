Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов и ещё по одной шайбе в свой актив записал Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон.
За «Каролину» забивали Мартин Нечас и Майкл Бантинг. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Миннесота» одержала вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три матча.
В следующем матче «Миннесота» встретится с «Вашингон Кэпиталз», а «Каролина» проведёт матч с «Бостон Брюинз».
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