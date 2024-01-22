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Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину»

Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов и ещё по одной шайбе в свой актив записал Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон.

За «Каролину» забивали Мартин Нечас и Майкл Бантинг. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Миннесота» одержала вторую победу подряд. «Каролина», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Вашингон Кэпиталз», а «Каролина» проведёт матч с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Ноэсен, Друри) – 14:02     1:1 Капризов (Голигоски, Росси) – 17:43     1:2 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 26:18     2:2 Бантинг (Джарвис, Ахо) – 48:17     2:3 Эрикссон Эк (Бродин, Фэйбер) – 49:32     2:4 Капризов (Фэйбер) – 57:59     2:5 Миддлтон (Богосян, Эрикссон Эк) – 59:04    
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