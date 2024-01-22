Передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Детройтом»
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Сегодня, 22 января, «Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Лукас Реймонд и Даниэль Спронг.
За «Тампу» единственный гол забил Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.
Следующий матч «Детройт» проведёт с «Даллас Старз», а «Тампа» сыграет с «Филадельфия Флайерз».
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