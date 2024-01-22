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Передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Детройтом»

Передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Детройтом»
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Сегодня, 22 января, «Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Лукас Реймонд и Даниэль Спронг.

За «Тампу» единственный гол забил Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Следующий матч «Детройт» проведёт с «Даллас Старз», а «Тампа» сыграет с «Филадельфия Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 08:45     1:1 Рэймонд (Ларкин, Перрон) – 18:29     2:1 Спронг (Комфер) – 28:58    
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