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Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»
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Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 5:2 (0:2, 1:0, 4:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек, Уилл Кайлли, Крис Крайдер и Джимми Веси, а также российский нападающий Артемий Панарин.

За «Анахайм» дублем отметился Адам Хенрик.

После 46 матчей «Рейнджерс» занимает 2-е место в Восточной конференции с 60 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав31 очков в 46 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хенрик (Карлссон, Терри) – 00:51     2:0 Хенрик (Терри, Карлссон) – 15:37     2:1 Трочек (Крайдер, Фокс) – 37:58 (pp)     2:2 Кайлли (Труба, Миллер) – 50:10     2:3 Панарин (Фокс, Трочек) – 54:23 (pp)     2:4 Крайдер (Зибанеджад) – 56:07     2:5 Веси – 59:24    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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