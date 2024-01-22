Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 5:2 (0:2, 1:0, 4:0).
В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек, Уилл Кайлли, Крис Крайдер и Джимми Веси, а также российский нападающий Артемий Панарин.
За «Анахайм» дублем отметился Адам Хенрик.
После 46 матчей «Рейнджерс» занимает 2-е место в Восточной конференции с 60 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав31 очков в 46 играх.
Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Баффало Сэйбрз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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