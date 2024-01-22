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Яркие эмоции Артемия Панарина после ключевого гола в ворота «Анахайма»

Яркие эмоции Артемия Панарина после ключевого гола в ворота «Анахайма»
Артемий Панарин
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Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 5:2 (0:2, 1:0, 4:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек, Уилл Кайлли, Крис Крайдер и Джимми Веси, а также российский нападающий Артемий Панарин.

32-летний Панарин реализовал большинство на 55-й минуте матча при счёте 2:2. Российский форвард вывел «Рейнджерс» вперёд в концовке встречи и очень эмоционально отпраздновал взятие ворот, которое впоследствии окажется победным для его команды в этой встрече.

ВИДЕО эмоций Панарина после гола.

В активе россиянина стало 62 (28+34) очка в 46 играх в текущем сезоне. Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой встречи.

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