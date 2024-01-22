Потапов: на данный момент «Динамо» для меня главный фаворит Запада

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, известный в прошлом нападающий, а ныне эксперт Алексей Потапов поделился мнением о выступлении московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ.

«На данный момент «Динамо» для меня главный фаворит Запада, и дело здесь не только в первом звене и великолепной реализации большинства.

Нынешняя команда Алексея Кудашова очень хорошо сбалансирована и обучена, в отличие от предыдущих сезонов. Нижние звенья очень здорово помогают двум ударным тройкам в достижении результата.

Это должно помочь бело-голубым в плей-офф, когда соперники всячески будут стремиться к тому, чтобы закрыть лидеров «Динамо» и как можно меньше удаляться», — приводит слова Потапова издание «Спорт день за днём».