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16 отражённых бросков Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Сиэтл» на выезде

16 отражённых бросков Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Сиэтл» на выезде
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 07:06     0:2 Робертсон (Доми, Бертуцци) – 22:51     1:2 Эберле (Макканн, Татар) – 34:03     1:3 Маккейб – 59:39    

Очередной заброшенной шайбой отметился лучший снайпер текущего сезона нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Ещё по голу в составе «кленовых лисьтев» забили Николас Робертсон и Джейк Маккейб. Первой звездой матча был признан российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов. На счету россиянина одна пропущенная шайба и 16 отражённых бросков. Это первая победа Самсонова после возвращения из АХЛ.

«Сиэтл» потерпел четвёртое поражение подряд. «Торонто» одержали лишь вторую победу за последние семь матчей. В следующей встрече «Мэйпл Лифс» сыграют с «Виннипегом».

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