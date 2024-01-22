16 отражённых бросков Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Сиэтл» на выезде

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Очередной заброшенной шайбой отметился лучший снайпер текущего сезона нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Ещё по голу в составе «кленовых лисьтев» забили Николас Робертсон и Джейк Маккейб. Первой звездой матча был признан российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов. На счету россиянина одна пропущенная шайба и 16 отражённых бросков. Это первая победа Самсонова после возвращения из АХЛ.

«Сиэтл» потерпел четвёртое поражение подряд. «Торонто» одержали лишь вторую победу за последние семь матчей. В следующей встрече «Мэйпл Лифс» сыграют с «Виннипегом».