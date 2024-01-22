16 отражённых бросков Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Сиэтл» на выезде
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 07:06 0:2 Робертсон (Доми, Бертуцци) – 22:51 1:2 Эберле (Макканн, Татар) – 34:03 1:3 Маккейб – 59:39
Очередной заброшенной шайбой отметился лучший снайпер текущего сезона нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Ещё по голу в составе «кленовых лисьтев» забили Николас Робертсон и Джейк Маккейб. Первой звездой матча был признан российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов. На счету россиянина одна пропущенная шайба и 16 отражённых бросков. Это первая победа Самсонова после возвращения из АХЛ.
«Сиэтл» потерпел четвёртое поражение подряд. «Торонто» одержали лишь вторую победу за последние семь матчей. В следующей встрече «Мэйпл Лифс» сыграют с «Виннипегом».
Комментарии
- 22 января 2024
-
08:09
-
08:06
-
07:52
-
07:33
-
07:27
-
07:23
-
06:56
-
06:32
-
06:30
-
06:19
-
06:05
-
05:48
-
05:43
-
05:21
-
05:14
-
04:44
-
03:39
-
00:00
- 21 января 2024
-
23:47
-
23:34
-
23:17
-
23:04
-
22:56
-
22:31
-
22:21
-
22:11
-
21:48
-
21:37
-
21:28
-
21:18
-
21:03
-
20:54
-
20:38
-
20:33
-
20:29
Партнерский контент