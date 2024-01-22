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Все результаты игрового дня НХЛ 22 января

Все результаты игрового дня НХЛ 22 января
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Сегодня, 22 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Замула (Йорк) – 11:57 (pp)     2:0 Замула (Фараби, Аткинсон) – 16:40     2:1 Макьюэн – 24:04     3:1 Фараби (Замула, Конечны) – 30:50 (pp)     3:2 Штюцле (Пинто, Шабо) – 31:45     3:3 Жиру (Ткачук, Бернард-Докер) – 43:19     3:4 Тарасенко (Жозеф) – 55:07     3:5 Штюцле (Чикран) – 58:37    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Ноэсен, Друри) – 14:02     1:1 Капризов (Голигоски, Росси) – 17:43     1:2 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 26:18     2:2 Бантинг (Джарвис, Ахо) – 48:17     2:3 Эрикссон Эк (Бродин, Фэйбер) – 49:32     2:4 Капризов (Фэйбер) – 57:59     2:5 Миддлтон (Богосян, Эрикссон Эк) – 59:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 08:45     1:1 Рэймонд (Ларкин, Перрон) – 18:29     2:1 Спронг (Комфер) – 28:58    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Романов (Барзал, Добсон) – 02:52     1:1 Робертсон (Павелски, Факса) – 31:35     1:2 Лундквист (Стил, Павелски) – 35:08     2:2 Фэшинг (Добсон, Нельсон) – 45:23     3:2 Хорват (Барзал) – 60:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хенрик (Карлссон, Терри) – 00:51     2:0 Хенрик (Терри, Карлссон) – 15:37     2:1 Трочек (Крайдер, Фокс) – 37:58 (pp)     2:2 Кайлли (Труба, Миллер) – 50:10     2:3 Панарин (Фокс, Трочек) – 54:23 (pp)     2:4 Крайдер (Зибанеджад) – 56:07     2:5 Веси – 59:24    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 07:06     0:2 Робертсон (Доми, Бертуцци) – 22:51     1:2 Эберле (Макканн, Татар) – 34:03     1:3 Маккейб – 59:39    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 65 очками после 45 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 66 очками после 46 матчей.

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