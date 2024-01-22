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Капризов получил шлем лучшего игрока и произнёс речь в раздевалке «Миннесоты»

Капризов получил шлем лучшего игрока и произнёс речь в раздевалке «Миннесоты»
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В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором хет-трика и был признан партнёрами по команде лучшим игроком матча. В раздевалке «Уайлд» россиянин получил шлем и сказал короткую речь на английском языке: «Важная победа, ребята! Отличного нам выходного завтра и давайте продолжать в том же духе!»

Третий гол в матче стал для 26-летнего россиянина 132-м за карьеру в НХЛ и клубе, благодаря чему он вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Ноэсен, Друри) – 14:02     1:1 Капризов (Голигоски, Росси) – 17:43     1:2 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 26:18     2:2 Бантинг (Джарвис, Ахо) – 48:17     2:3 Эрикссон Эк (Бродин, Фэйбер) – 49:32     2:4 Капризов (Фэйбер) – 57:59     2:5 Миддлтон (Богосян, Эрикссон Эк) – 59:04    
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