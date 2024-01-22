Капризов получил шлем лучшего игрока и произнёс речь в раздевалке «Миннесоты»

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором хет-трика и был признан партнёрами по команде лучшим игроком матча. В раздевалке «Уайлд» россиянин получил шлем и сказал короткую речь на английском языке: «Важная победа, ребята! Отличного нам выходного завтра и давайте продолжать в том же духе!»

Третий гол в матче стал для 26-летнего россиянина 132-м за карьеру в НХЛ и клубе, благодаря чему он вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.