«Стараюсь чаще бросать по воротам». Капризов оценил свой хет-трик в ворота «Каролины»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче с «Каролиной» (5:2), в котором россиянин стал автором хет-трика. Россиянин забросил пять шайб за последние два матча.

«Конечно, когда ты забиваешь много голов, то побеждать легко. Неважно, я или кто-то другой в команде забивает эти голы. Приятно играть, когда ты забиваешь голы.

Я просто стараюсь чаще бросать по воротам. Иногда мы имеем хорошие голевые моменты, но не доводим их до бросков по воротам. Обычно «Каролина» плотно играет в обороне и не позволяет наносить по своим воротам много бросков», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Третий гол в матче стал для 26-летнего россиянина 132-м за карьеру в НХЛ и клубе, благодаря чему он вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.