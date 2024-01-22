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Жена Овечкина показала фото со звездой сериала «Слово пацана»

Жена Овечкина показала фото со звездой сериала «Слово пацана»
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Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина показала фото со звездой сериала «Слово пацана». Анастасия выложила в свою социальную сеть фото с актёром Леоном Кемстачем, исполнявшим роль Пальто в нашумевшем сериале «Слово пацана».

Фото: личный архив Анастасии Шубской

Ранее Кемстач рассказал, как были сняты сцены драк в сериале. Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Напомним, отставание Овечкина от Уэйна Гретцки составляет 64 шайбы. В нынешнем сезоне Александр провёл в составе «Вашингтона» 41 матч, где отметился восемью голами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-11».

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