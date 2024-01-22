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«Если бы я это знал, то у меня был бы номер бога». Панарин — о победном голе «Анахайму»

«Если бы я это знал, то у меня был бы номер бога». Панарин — о победном голе «Анахайму»
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал волевую победу в матче с «Анахаймом» (5:2). «Синерубашечники» уступали по ходу матча со счётом 0:2, а россиянин стал автором победного гола за несколько минут до конца третьего периода.

«Мы провели потрясающий третий период. Последние пять игр мы боролись сами с собой. Игра складывалась не очень хорошо с нашей стороны, но сегодня все проделали отличную работу. Удача вернулась на нашу сторону.

Переживаю ли по поводу большого количества потерь шайбы? Я стараюсь не думать об этом подобным образом, потому что это не помогает. Просто давление не помогает – не только мне, но и всем в команде.

Чувствовал ли я, что забью победный гол за несколько минут до конца матча? Нет, нет. Если бы я это знал, у меня был бы номер бога (смеётся)», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

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