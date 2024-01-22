Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин стал автором хет-трика в победном матче с «Каролиной» (5:2). Капризов забросил пять шайб в последних двух матчах и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Айлендерс» Бо Хорват, ставший автором победного гола в овертайме матча с «Далласом» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня признан голкипер «Детройта» Алекс Лайон. Вратарь отразил 27 бросков в победном матче с «Тампа-Бэй» (2:1). Голкипер не позволил «Лайтнинг» сравнять счёт, отразив все 18 бросков в третьем периоде.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нечас (Ноэсен, Друри) – 14:02     1:1 Капризов (Голигоски, Росси) – 17:43     1:2 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 26:18     2:2 Бантинг (Джарвис, Ахо) – 48:17     2:3 Эрикссон Эк (Бродин, Фэйбер) – 49:32     2:4 Капризов (Фэйбер) – 57:59     2:5 Миддлтон (Богосян, Эрикссон Эк) – 59:04    
Материалы по теме
Суперматч Капризова! Оформил хет-трик и героически спас «Миннесоту» в концовке
Видео
Суперматч Капризова! Оформил хет-трик и героически спас «Миннесоту» в концовке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android