Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин стал автором хет-трика в победном матче с «Каролиной» (5:2). Капризов забросил пять шайб в последних двух матчах и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Айлендерс» Бо Хорват, ставший автором победного гола в овертайме матча с «Далласом» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня признан голкипер «Детройта» Алекс Лайон. Вратарь отразил 27 бросков в победном матче с «Тампа-Бэй» (2:1). Голкипер не позволил «Лайтнинг» сравнять счёт, отразив все 18 бросков в третьем периоде.