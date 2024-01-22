Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня НХЛ.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин стал автором хет-трика в победном матче с «Каролиной» (5:2). Капризов забросил пять шайб в последних двух матчах и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.
Второй звездой игрового дня стал нападающий «Айлендерс» Бо Хорват, ставший автором победного гола в овертайме матча с «Далласом» (3:2 ОТ).
Третьей звездой дня признан голкипер «Детройта» Алекс Лайон. Вратарь отразил 27 бросков в победном матче с «Тампа-Бэй» (2:1). Голкипер не позволил «Лайтнинг» сравнять счёт, отразив все 18 бросков в третьем периоде.
- 22 января 2024
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:09
-
08:06
-
07:52
-
07:33
-
07:27
-
07:23
-
06:56
-
06:32
-
06:30
-
06:19
-
06:05
-
05:48
-
05:43
-
05:21
-
05:14
-
04:44
-
03:39
-
00:00
- 21 января 2024
-
23:47
-
23:34
-
23:17