Брылин поделился эмоциями от церемонии введения в Зал славы «Нью-Джерси»

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился эмоциями от церемонии введения в Зал славы «Дэвилз». 50-летний россиянин стал лишь вторым членом Зала славы клуба после первого владельца команды Джона Макмаллена. В составе «Нью‑Джерси» россиянин трижды выиграл Кубок Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 годах.

«Такое было впервые в моей жизни, и я немного волновался. Всё, как мне кажется, прошло хорошо, болельщики были довольны. Все, кто смотрел, сказали, что всё прошло замечательно. Было приятно за тот факт, что наша организация решила отметить, что я уже 30 лет в ней. Что мои бывшие партнеры сказали много тёплых слов. Семья была со мной, мама с сестрой прилетели, у меня случился юбилей, всё это совпало, одно большое торжество», — цитирует Брылина ТАСС.

В НХЛ Брылин провёл 765 матчей, в которых набрал 308 очков (129 голов и 179 передач) при показателе полезности «+49». Игровую карьеру Брылин завершил в 2012 году, сыграв последний сезон в КХЛ за новокузнецкий «Металлург». Сейчас 50-летний специалист входит в тренерский штаб Линди Раффа.