«Для меня это очень важно». Илья Самсонов — о долгожданной победе впервые с 9 декабря

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился радостными эмоциями от долгожданной победы в матче с «Сиэтлом» (2:1). Россиянин впервые c 9 декабря одержал победу в матче НХЛ, за это время Самсонова отправляли на несколько дней в АХЛ.

«Невероятно. Для меня это очень важно. Долгое время я этого не чувствовал. Я очень рад вернуться в команду. Мне пришлось сделать пару шагов назад, чтобы двигаться вперёд. Это было действительно важно для меня. Я находился в очень плохой ситуации, особенно в психологическом плане, но сейчас мне хорошо.

Жизнь движется вперёд, я стараюсь оставаться позитивным. Например, я забыл о том, что происходило в прошлом. Я просто сосредоточен на сегодняшнем дне и на настоящем моменте, день за днём», — цитирует Самсонова Sportsnet.

Самсонов отразил 16 бросков и был признан первой звездой матча с «Сиэтлом».