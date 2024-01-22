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В «Металлурге» рассказали о состоянии Егора Коробкина, получившего серьёзную травму

В «Металлурге» рассказали о состоянии Егора Коробкина, получившего серьёзную травму
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о состоянии нападающего Егора Коробкина, получившего перелом ноги в матче с «Адмиралом» (5:2).

«У Егора Коробкина не такой сложный перелом, нет осколков, но три недели он будет ходить в гипсе. Дальше предстоит пройти процесс восстановления, после чего Егор начнёт готовиться к плей-офф», – сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Коробкин принял участие в 53 матчах в составе «Металлурга», в которых отметился 23 (9+14) результативными действиями при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ на его счету 218 игр и 58 (25+33) очков. Егор является воспитанником «Металлурга».

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