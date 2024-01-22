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Нападающий «Металлурга» Данила Юров оштрафован как зачинщик драки в матче с «Северсталью»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Металлург» — «Северсталь» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Данилу Юрова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Признан зачинщиком драки») и подвергнуть денежному штрафу.

Напомним, Юров заступился за своего партнёра по команде Никиту Михайлиса, которого ударом в голову травмировал хоккеист «Северстали» Андрей Чуркин.

По итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа – за драку и за атаку в область головы и шеи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.